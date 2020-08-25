Число погибших из-за наводнений в Судане превысило 80

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Судана заявило, что ливни и наводнения, от которых страна страдает с конца июня, унесли жизни уже 84 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

Ранее сообщалось о 63 погибших. Национальный комитет по гражданской обороне Судана заявил, что, по последним данным, в результате сильных дождей и наводнений погибли 84 человека, еще 29 пострадали. Более 26 тыс. домов получили сильные повреждения, многие обрушились. Кроме того, жертвами стихии стали 5329 голов скота.

В настоящее время ведомство установило пункты ночного наблюдения за уровнем воды в некоторых районах на обоих берегах реки Нил. Власти призывают население сохранять осторожность.

Сезон дождей в Судане обычно начинается в июле и длится до сентября или октября. В это время часто происходят наводнения.-0-