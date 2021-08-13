Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 27

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений на севере Турции увеличилось до 27, сообщает Reuters.По данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, 25 человек погибли в провинции Кастамону и еще два человека в провинции Синоп. В провинции Бартын продолжаются поиски одного пропавшего без вести.Также сообщается, что более 1,7 тыс. человек эвакуированы из пострадавших районов.Из-за наводнений была частично повреждена энергетическая инфраструктура, в результате чего без электричества остались около 330 деревень. В разных городах Турции оказались затоплены жилые дома и предприятия, разрушены участки трасс и обрушены мосты.-0-