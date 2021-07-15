Число погибших из-за наводнения в Германии увеличилось до 42

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за ураганов и наводнений на западе Германии увеличилось до 42, сообщает немецкое издание Bild.

Наводнения вызваны продолжительными ливнями, которые обрушились на регион. Наибольший ущерб нанесен федеральным землям Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Из-за наводнений около 135 тыс. домов осталось без электричества. Тысячи людей были эвакуированы. В нескольких населенных пунктах люди оказались в ловушках в домах, затопленных водой. Запланированы спасательные операции с воздуха.

Синоптики предупреждают, что экстремальные погодные условия, включая сильные грозы и продолжительные ливни, пока сохранятся. Как сообщает Deutsche Welle, власти ожидают, что в ближайшие дни уровень рек продолжит повышаться. Существует опасность прорыва плотин, которые уже сейчас находятся на пределе своих возможностей.-0-