Число погибших из-за схода оползня на юге Китая возросло до 14

4 января, Гуян /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Число погибших в результате схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая увеличилось до 14.

Ранее сообщалось о пяти погибших и девяти пропавших без вести. Еще три человека, пострадавшие от схода оползня, сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Уточняется, что происшествие случилось во время строительных работ.

Для проведения спасательных работ были мобилизованы около 720 человек. К данному моменту спасательные операции завершены.-0-

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