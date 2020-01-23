Число погибших из-за шторма в Испании возросло до 10 человек

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании число погибших в результате шторма "Глория" возросло до 10, еще четыре человека пропали без вести, сообщает испанская газета El Mundo.

Шторм "Глория" обрушился на Испанию на прошлой неделе. В большинстве восточных районов страны был объявлен красный уровень опасности в связи с наводнениями. У барселонского побережья морские волны достигали 7-метровой высоты. Значительно пострадала дорожная инфраструктура. Некоторые населенные пункты остались без электричества. На улицах курортного городка Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава образовался метровый слой морской пены.

По данным Euronews, сотни дорог Испании заблокированы, поезда ходят с опозданием. Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе. На этом фоне правительство Испании объявило чрезвычайное положение и пообещало принять меры по борьбе с глобальным потеплением.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снижение интенсивности осадков в стране.-0-