Число погибших из-за тропического циклона в Зимбабве возросло до 65

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за тропического циклона "Идай" в провинции Маникаленд на востоке Зимбабве возросло до 65, сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве .

Спасательные операции с участием военных продолжаются. Из-за сильных дождей разрушены пять мостов, потому доступ в пострадавшие районы затруднен. Паводки также вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии.

Из-за циклона "Идай" в Мозамбике погибли 66 человек.-0-