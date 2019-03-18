Число погибших из-за тропического циклона в Зимбабве возросло до 65

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за тропического циклона "Идай" в провинции Маникаленд на востоке Зимбабве возросло до 65, сообщает
Спасательные операции с участием военных продолжаются. Из-за сильных дождей разрушены пять мостов, потому доступ в пострадавшие районы затруднен. Паводки также вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии.
Из-за циклона "Идай" в Мозамбике погибли 66 человек.-0-
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