Число погибших из-за циклона "Тауктае" в Индии возросло до 38

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 38 человек погибли за минувшие двое суток на западе Индии из-за шквалистого ветра и сильных ливней, которые принес мощный тропический циклон "Тауктае", сообщает ТАСС.

Циклон, зародившийся в конце минувшей недели в Аравийском море в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индии, в воскресенье и понедельник прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/ч и порывами до 190 км/ч. Во вторник ночью циклон подошел к штату Гуджарат и начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность.

Как сообщил главный министр Гуджарата Виджай Рупани, более 16 тыс. домов были повреждены, свыше 40 тыс. деревьев и 70 тыс. электрических столбов и мачт линий электропередачи повалены штормовым ветром, 5951 деревня осталась без электроэнергии.

В Махараштре предварительная оценка выявила частичные повреждения более 11 тыс. домов. Разрушения отмечены и в штатах Карнатака и Гоа. Власти продолжают сбор информации о пострадавших и разрушениях.

В настоящее время "Тауктае" от очень жестокого циклонного шторма ослаб до состояния "циклонный шторм" и движется на северо-восток от побережья Гуджарата, неся с собой сильные ливни.-0-