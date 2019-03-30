Число погибших из-за циклона в Мозамбике превысило 500 человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай" увеличилось до 501 человека, сообщает португальское агентство
Вместе с тем, как заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси, всего в стране в результате стихии могло погибнуть более тысячи человек.
Тропический циклон "Идай" обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра. Циклон привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии.-0-
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