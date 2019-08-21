Число погибших из-за взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек, сообщает агентство Reuters .

Ранее сообщалось о 63 погибших и 182 пострадавших.

По словам представителя МВД Афганистана, некоторые из раненых скончались в больнице, более 160 все еще находятся на лечении.

Инцидент произошел вечером 17 августа на свадебной церемонии, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за совершенный теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".-0-