Число погибших из-за взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек, сообщает агентство
Ранее сообщалось о 63 погибших и 182 пострадавших.
По словам представителя МВД Афганистана, некоторые из раненых скончались в больнице, более 160 все еще находятся на лечении.
Инцидент произошел вечером 17 августа на свадебной церемонии, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за совершенный теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".-0-
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