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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
По информации управления гражданской защиты республики, около 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Поиски людей под завалами продолжаются.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.-0-
По информации управления гражданской защиты республики, около 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Поиски людей под завалами продолжаются.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.-0-