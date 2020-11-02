Число погибших из-за землетрясения на западе Турции возросло до 79

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 79. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"79 наших граждан погибли. 743 человека из 962 раненых выписаны, лечение 219 продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 76 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти страны начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим.-0-