Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 43

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 43 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 30 ноября в провинции Измир на западе Турции. Такие данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции приводит ТАСС.

"43 человека лишились жизни", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, травмы получили 896 человек.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.-0-