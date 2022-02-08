Число погибших на Мадагаскаре из-за циклона "Батсираи" достигло 33

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" увеличилось до 33, пострадали 70 355 человек, сообщает газета Madagascar Tribune.

Ранее власти сообщали о 20 погибших.

Циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Согласно предварительным отчетам, крупные города Мадагаскара не пострадали. Основной удар пришелся на восточные малонаселенные районы острова. Тем не менее в ряде мест повреждены электросети, сорваны крыши с нескольких сотен школ и больниц. Проливные дожди, принесенные циклоном, вызвали наводнения в центральных областях Мадагаскара, где сконцентрированы крупные фермерские хозяйства. Размер ущерба посевам определяется.

В январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана". Тогда, по данным властей, погибли 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.-0-