Число погибших на Мадагаскаре из-за циклона "Батсираи" превысило 100

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на Мадагаскаре из-за циклона "Батсираи" достигло 101. Об этом заявил депутат от округа Иконго Жан Брюнель Разафинциандраофа, сообщает газета Madagascar Tribune.

По данным издания, большинство людей погибло в результате обрушения домов из-за схода оползней.

Ранее Национальное бюро борьбы с последствиями природных катастроф Мадагаскара сообщало, что из-за последствий тропического циклона "Батсираи" погибли 33 человека. На данный момент в распоряжение центральных властей еще не поступили оформленные документы о всех погибших в результате стихии.

Циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Согласно предварительным отчетам, крупные города Мадагаскара не пострадали. Основной удар пришелся на восточные малонаселенные районы острова. Тем не менее в ряде мест разрушены дома, повреждены электросети. Проливные дожди, принесенные циклоном, вызвали наводнения в центральных областях Мадагаскара, где сконцентрированы крупные фермерские хозяйства. Размер ущерба посевам определяется.

В январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана". Тогда, по данным властей, погибли 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.-0-