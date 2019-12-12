Число погибших на пожаре в Одессе возросло до 16

12 декабря, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания колледжа и поиски погибших. Обнаружены тела 14 погибших, девять из них не идентифицированы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаются 8 человек.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, произошел 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Кабмин Украины создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Директору колледжа было выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия. Расследование происшествия продолжается.-0-