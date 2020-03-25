Число погибших от коронавируса в Испании превысило количество смертей в Китае

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от коронавируса в Испании достигло 3434, что превысило показатели смертей в Китае, сообщает газета El Pais.

В среду, 25 марта, от COVID-19 в Испании умерли 738 человек, что на 27% больше, чем во вторник. По данным Министерства здравоохранения страны, число зараженных увеличилось на 20% - до 47 610.

Всего было госпитализировано 26 960 человек, из которых 3166 находятся в отделении интенсивной терапии, а 5 367 уже выписаны.-0-