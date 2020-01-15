Число погибших от наводнений и лавин в Пакистане достигло 100

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 100 человек погибли из-за неблагоприятных погодных условий в различных провинциях Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

"В общей сложности с 11 января количество жертв составило 100 человек", - рассказали в управлении. "В штате Азад-Кашмир погибли 76 человек, 53 получили ранения, подавляющее число жертв было вызвано сходом лавины. Еще 20 человек погибли и 23 пострадали в юго-западной провинции Белуджистан, - добавили в пресс-службе. - На провинции Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан пришлось по два погибших и восемь пострадавших".

Обильные снегопады парализовали некоторые дороги, что затрудняет доступ сотрудников управления и армии Пакистана к пострадавшим районам. На данный момент от стихийных бедствий частично или полностью разрушено более 200 частных домов и коммерческих построек.

В районы, пострадавшие от стихии, направлено порядка 2 тыс. палаток и 1 тыс. одеял. Пострадавшим доставляются продовольствие и прочие предметы первой необходимости. К устранению последствий стихии подключилась армия Пакистана. На местах работает несколько вертолетов пакистанских ВВС, а также тяжелая техника, которая занимается расчисткой дорог от снежных завалов.-0-