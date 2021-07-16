Число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число погибших в результате вызванных затяжными проливными дождями наводнений в Бельгии выросло до 11 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

Пять человек погибли в городе Вервье (провинция Льеж), двое - в Шофонтене (Льеж), еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене (Льеж), один человек погиб в Пепенстере (Льеж), один – в Айвайле (Льеж) и еще один – в Филиппвиле (Намюр).

Четверо числятся пропавшими без вести, включая 15-летнюю девочку, которую унесло течением реки в провинции Люксембург.

Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.

Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.-0-