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Число погибших от переутомления во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270

В мире 28.04.2019 | 13:13
Во время подсчета голосов. Фото Reuters
Во время подсчета голосов. Фото Reuters

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии свыше 270 человек умерли от переутомления во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

"По меньшей мере 272 человека, работавших на избирательных участках, скончались, причиной гибели в большинстве случаев стало переутомление. Еще более 1,8 тыс. были доставлены в больницы", - рассказал официальный представитель Центральной избирательной комиссии Ариеф Прио Сусанто. Он отметил, что Министерство здравоохранения еще 23 апреля выпустило специальный циркуляр о необходимости соблюдать трудовую дисциплину. Минфин страны выделит компенсации семьям погибших.

В Джакарте прошедшие выборы назвали одними из самых масштабных в мире. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков. Центризбирком продолжает подсчет голосов, крайний срок, когда должны быть объявлены результаты выборов - 22 мая.-0-

В Индонезии при подсчете голосов на выборах от переутомления скончались 92 человекаВ Индонезии при подсчете голосов на выборах от переутомления скончались 92 человека
Сообщается, что работники избирательных комиссий работали 48 часов без отдыха для обеспечения успешного избирательного процесса. На данный момент от переутомления пострадали 374 человека.

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Теги
Индонезия, смерть
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