Число погибших от переутомления во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии свыше 270 человек умерли от переутомления во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times .

"По меньшей мере 272 человека, работавших на избирательных участках, скончались, причиной гибели в большинстве случаев стало переутомление. Еще более 1,8 тыс. были доставлены в больницы", - рассказал официальный представитель Центральной избирательной комиссии Ариеф Прио Сусанто. Он отметил, что Министерство здравоохранения еще 23 апреля выпустило специальный циркуляр о необходимости соблюдать трудовую дисциплину. Минфин страны выделит компенсации семьям погибших.

В Джакарте прошедшие выборы назвали одними из самых масштабных в мире. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков. Центризбирком продолжает подсчет голосов, крайний срок, когда должны быть объявлены результаты выборов - 22 мая.-0-