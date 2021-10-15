Число погибших от взрыва в афганской мечети возросло до 62

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва в шиитской мечети в афганском городе Кандагар возросло до 62, ранены не менее 68 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Bakhtar.

Три террориста-смертника в районе 13.30 по местному времени произвели взрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, также известном под названием Имам-Баргах, когда там собралось множество верующих на пятничную молитву.

Информацию о взрыве подтвердило захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан", пообещав разыскать виновников случившегося. Как сообщил пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости, спецназ уже прибыл в этот район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Неделей ранее, 8 октября, подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство"-0-