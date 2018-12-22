Число погибших от взрывов в столице Сомали возросло до 15

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо возросло до 15 человек. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA со ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех раненых. Представители правоохранительных органов не исключают, что количество жертв будет расти.

По информации Euronews, причиной обоих взрывов стали бомбы, каждая из которых была спрятана в салоне автомобиля.

Исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-