Число погибших от взрывов в столице Сомали возросло до 15

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо возросло до 15 человек. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA со ссылкой на данные полиции.
Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех раненых. Представители правоохранительных органов не исключают, что количество жертв будет расти.
По информации Euronews, причиной обоих взрывов стали бомбы, каждая из которых была спрятана в салоне автомобиля.
Исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-
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