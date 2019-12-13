Число погибших после извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Уайт-Айленд полиция обнаружила тела шести человек, погибших в результате извержения вулкана, сообщает телеканал Television New Zealand со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

Как сообщалось ранее, жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице, около 30 пострадали. Судьба восьми человек оставалась неизвестной. В результате проведенной операции по поиску были найдены тела еще шести австралийцев. Они транспортированы на борт сторожевого корабля Wellington ("Веллингтон") для отправки на материк.

Извержение вулкана началось 9 декабря на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда. В момент происшествия на острове находились около 50 человек. В больницах Новой Зеландии на сегодняшний день проходят лечение 17 человек, из них 13 находятся в критическом состоянии.-0-