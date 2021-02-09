Число погибших после схода ледника в Индии возросло до 28

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд возросло до 28. Спасатели проводят операцию по спасению 35 строителей, которые уже два дня заперты в тоннеле, сообщает Reuters.

По словам официальных лиц, предположительно, 35 этих рабочих входят в число 197 человек, которые считаются без вести пропавшими.

Спасатели с помощью бульдозеров расчистили камни у входа в тоннель длиной 2,5 км. Используется тепловизионное оборудование для поисков.

Как сообщалось ранее, ледник сошел утром 7 февраля в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Из-за его схода разрушена строившаяся плотина электростанции. Причины катастрофы не названы, но исследователи полагают, что обильный снегопад в сочетании с повышением температуры могли спровоцировать обрушение ледника.-0-