Число погибших после схода ледника в Индии возросло до 53

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших после схода ледника в индийском штате Уттаракханд возросло до 53. Об этом сообщило информационное агентство ANI.

Представитель Национальных сил реагирования на стихийные бедствия штата сообщил, что на данный момент обнаружены тела 53 человек. Спасательная операция в недостроенном тоннеле в округе Чамоли продолжается.

Сообщается, что спасатели столкнулись с рядом трудностей при извлечении тел из-под завалов. Так как тоннель изнутри заполняют тонны обломков, объем работ остается ограниченным.

Ледник сошел утром 7 февраля в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Из-за его схода разрушена строившаяся плотина электростанции. Причины катастрофы не названы, но исследователи полагают, что обильный снегопад в сочетании с повышением температуры могли спровоцировать обрушение ледника.-0-