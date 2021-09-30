Число погибших при беспорядках в тюрьме в Эквадоре превысило 110

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновений в тюрьме эквадорского города Гуаякиль погибли не менее 116 человек, сообщает ТАСС.

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что "это очень трагическое событие. Сейчас известно о 116 погибших и около 80 раненых, все они заключенные". Глава государства подписал указ о введении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия.

Столкновения в тюрьме города Гуаякиль произошли во вторник. По данным властей, причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд. Ситуация в тюрьме взята под контроль.-0-