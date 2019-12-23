Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 17

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Новой Зеландии сообщила, что один из пострадавших во время извержения вулкана скончался в Оклендской больнице. Таким образом число погибших достигло 17, еще два человека числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Полиция не предоставила никаких данных о личности или гражданстве скончавшегося. Большинство из ранее обнародованных жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд были гражданами Австралии или постоянно проживали в этой стране.

Пропавшие без вести (предположительно погибшие) - 17-летний австралиец и 40-летний гид из Новой Зеландии. Считается, что их тела смыло в море. Полиция прекратила поиск тел, но заявила, что не потеряла надежду их найти.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила ранее, что официальные расследования обстоятельств, повлекших за собой гибель людей, могут занять до одного года. Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.-0-