Число погибших при крушении поезда на Тайване увеличилось до 48

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате крушения поезда возле туннеля в уезде Хуалянь возросло до 48, еще 118 пассажиров госпитализированы, спасательные работы продолжаются, сообщает TaiwanNews.

Как сообщалось, железнодорожная авария произошла на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. В восьми вагонах поезда Taroko Express находились 350 пассажиров. По предварительным данным, поезд столкнулся со строительной машиной, скатившейся со склона. В результате второй и третий вагон сошли с рельсов, последующие деформировались от ударов о стены туннеля.

Большинство погибших обнаружено в двух последних вагонах, сообщила администрация железных дорог Тайваня, правительство создало центр экстренной помощи.-0-