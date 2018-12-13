Число погибших при крушении поезда в Анкаре возросло до 9 человек

13 декабря, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Число погибших при крушении скорого поезда в Анкаре увеличилось до 9 человек.
В Минтрансе Турции сообщили, что в результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста. Ранены 47 человек.
Скоростной пассажирский поезд в Анкаре врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. После столкновения два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Из-за удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны. Сообщается о большом числе раненых, которых доставили в больницы. Многие пострадавшие остаются заблокированными под обломками вагонов.-0-
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