Число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин возросло до 47

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо на Филиппинах достигло 47, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным командующего ВС республики Сирилито Собеджана, 49 военнослужащих пострадали. В настоящее время обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.

Ранее министерство национальной обороны республики сообщило, что спасатели нашли тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения борта.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился 4 июля в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.-0-