Число погибших при крушении судна на Мадагаскаре увеличилось до 64

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 64 человека погибли в результате крушения грузового судна у побережья Мадагаскара, сообщает агентство Reuters.
На месте происшествия работает бригада спасателей. К данному моменту живыми были найдены 50 человек. Продолжаются поиски еще 24 человек, пропавших без вести.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 17 человек и еще около 60 числились пропавшими без вести. По данным агентства, всего на борту судна, потерпевшего крушение 20 декабря, находилось 138 человек.
По словам директора по морским операциям Агентства морских и речных портов (APMF) Мами Рандрианавони, двигатель судна залило водой. Кроме того, грузовое судно, не предназначенное для перевозки пассажиров, было перегружено.-0-