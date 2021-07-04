Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на данные агентства Reuters.

Как сообщается, еще 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. Дальнейшие подробности не приводятся.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило военных из города Кагаян-де-Оро. Согласно информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.-0-

Фото Phil News Agency