Число погибших при нападении на роддом в Афганистане возросло до 24

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате нападения на родильное отделение больницы на западе Кабула возросло до 24. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Власти заявили, что жертвами нападения стали женщины и дети, в том числе новорожденные. Согласно данным Министерства здравоохранения Афганистана, ранения получили 16 человек.

Трое боевиков штурмом взяли госпиталь утром 12 мая. Сначала нападавшие устроили взрыв рядом с больницей, затем вошли в здание и в течение нескольких часов оказывали сопротивление силам безопасности, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Атака вызвала широкую реакцию со стороны мировых политиков и международных организаций, которые назвали это ужасающим террористическим нападением и актом против человечества.

В этот же день, 12 мая, в восточной афганской провинции Нангархар произошел взрыв на похоронах бывшего сотрудника местной полиции. В результате погибли 32 человека, еще 100 получили ранения. Местные чиновники заявили, что число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Ответственность за этот теракт взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".-0-