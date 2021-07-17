Число погибших при наводнении в Германии достигло 133

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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за наводнения на западе Германии достигло 133, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По информации полиции, не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, как минимум 90 - в Рейнланд-Пфальце.
Ситуация резко обострилась 16 июля в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушено много домов, власти опасаются многочисленных жертв.
Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.-0-
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