Число погибших при наводнении в Хэнани возросло до 33

Фото Синьхуа-БЕЛТА
22 июля, Хэнань /БЕЛТА - Синьхуа/. Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 33, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
Из-за ливней, обрушившихся на провинцию, в общей сложности пострадали около 3 млн человек, сообщили местные власти. Всего 376 тыс. местных жителей были эвакуированы в безопасные места.
В результате стихийного бедствия пострадали более 215 200 га посевов сельскохозяйственных культур. Прямой экономический ущерб составил примерно $188,6 млн.-0-