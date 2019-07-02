Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18. Пропавшими без вести числятся 13 человек, в том числе один ребенок, сообщили в региональной пресс-службе МЧС РФ.

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 16 Пропавшими без вести считаются 13 человек, в том числе один ребенок. В зоне паводка оказана помощь почти 1300 пострадавшим.

Уточняется также, что в пункте временного размещения в пострадавшем от паводка иркутском городе Тулун умер мужчина. Причины его смерти пока не называются.

Количество госпитализированных превысило 200 человек, амбулаторно оказана помощь 1102 пострадавшим, основной диагноз - переохлаждение.

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области. Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко сделал такой прогноз на 6-7 июля.

С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. По состоянию на 2 июля в 42 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают около 9 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей. Подтоплены восемь социально значимых объектов и более 4 тыс. приусадебных участков. Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. Ущерб от паводка дорогам региона оценивается примерно в 800 млн российских рублей, сельскому хозяйству - в 300 млн российских рублей. В пострадавших от паводка районах работают более 210 спасателей.-0-