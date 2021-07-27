Число погибших при наводнениях в китайской Хэнани возросло до 69

27 июля, Чжэнчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 69 человек, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о 63 погибших.

Более 12,9 млн человек пострадали от мощных ливней. В общей сложности 933 800 жителей провинции Хэнань были переселены в более безопасные места.

В результате стихии повреждены около 972 тыс. га посевов.

В городе Вэйхуэй и его окрестностях, которые оказались подтопленными, продолжаются спасательные работы.-0-

Фото Reuters