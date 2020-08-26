Число погибших при обрушении дома в Индии возросло до 16

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Махада штата Махараштра число погибших при обрушении пятиэтажного жилого дома, которое произошло вечером 24 августа, выросло до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Спасательная операция продолжается. Ранее из-под завалов достали живыми 60 человек, среди них - четырехлетний ребенок.

Предварительно причиной происшествия стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в штате Махараштра.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Опечален обрушением здания в Махаде, округе Райгад в Махараштре. Мои мысли с семьями тех, кто потерял своих близких. Молюсь, чтобы пострадавшие скоро выздоровели", - написал во вторник премьер на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, в доме, которому около 10 лет, 40 квартир. По словам очевидцев, несколько жителей сумели самостоятельно покинуть здание после того, как обрушились три верхних этажа.-0-