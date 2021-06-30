Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 16

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении жилого дома в Серфсайде (штат Флорида) возросло до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Во вторник вечером спасатели обнаружили тела еще четырех жертв. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 16. Кроме того, как уточняет телеканал, при разборе завалов спасатели за последние сутки нашли несколько фрагментов тел.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось извлечь 37 человек, затем выживших не находили.-0-