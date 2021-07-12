Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 94

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде выросло до 94, сообщает ТАСС.

"Мы извлекли из-под обломков тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 94", - сказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Она добавила, что судьба 22 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.-0-