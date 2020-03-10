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10 марта 2020, 07:44

Число погибших при обрушении гостиницы в Китае возросло до 18

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь стали не менее 18, под завалами остаются еще 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Penpay.

Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось в городе Цюаньчжоу 7 марта. Под завалами, по официальным данным, оказался 71 человек.

К утру вторника спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 59 человек, 16 из них были уже без признаков жизни. Еще двое умерли позже в больнице. В масштабной операции по спасению оставшихся под завалами людей принимают участие около 1 тыс. пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Эта гостиница использовалась для временного размещения лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.-0-

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