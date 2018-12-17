Число погибших при обрушении кровли в Подмосковье возросло до трех человек

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.

По информации экстренных служб, из-под завалов извлечены тела трех погибших. Ранее сообщалось об одном погибшем. Согласно предварительным данным МЧС, из-под обломков здания извлечены все, кто мог там находиться. Вместе с тем, как отметили представители экстренных служб, разбор завалов продолжается.

Производственное здание обрушилось в Подмосковье Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По сведениям МЧС, под завалами могут находиться еще несколько человек.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что всего при обрушении здания пострадали 12 человек: шесть человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Дзержинскую городскую больницу, еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации они не нуждались. Как пояснил источник ТАСС в экстренных службах, из шестерых госпитализированных четверо были извлечены из-под завалов.

Инцидент произошел в производственном здании, которое находится на территории предприятия, производящего оборудование для систем вентиляции. По данным МЧС, обрушение бетонных перекрытий одноэтажного производственного здания произошло при проведении ремонтных работ. В правоохранительных органах уточнили, что причиной обрушения, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ. Площадь обрушения составила 130 кв.м. К ликвидации последствий обрушения привлечены 116 человек и 35 единиц техники.-0-