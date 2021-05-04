Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 20

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших во время обрушения метромоста в Мехико возросло до 20. Об этом сообщает агентство Reuters.

20 человек погибли, 49 госпитализированы в результате крушения метромоста в мексиканской столице, заявила мэр города Мехико Клаудия Шейнбаум. Отмечается, что среди погибших есть дети, однако их число пока не уточняется.

Кроме того, 7 пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Ранее Клаудия Шейнбаум сообщала, что в общей сложности число пострадавших в результате обрушения метромоста превышает 70.

Обрушение метромоста в Мехико произошло 3 мая в 22.25 по местному времени.-0-