Число погибших при обрушении многоэтажных домов в Рио-де-Жанейро достигло 11

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушения двух многоэтажных домов в столице Бразилии Рио-де-Жанейро возросло до 11 человек, информирует бразильский телеканал Globo .

Ранее сообщалось о двух жертвах. К настоящему времени 10 пострадавших в результате инцидента госпитализированы, ведутся поиски еще 13 человек, которые могут находиться под завалами. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

По данным ТАСС, накануне жителям близлежащих домов было разрешено вернуться в квартиры, чтобы забрать свои вещи. По решению префектуры, не менее трех построек, признанных незаконными, будут снесены после завершения поисково-спасательной операции.

Два шестиэтажных дома обрушились в бедном районе Музема в Рио-де-Жанейро 12 апреля. Многие из построек в этой части города возведены без разрешения властей. По факту происшествия, а также незаконного строительства ведется расследование.-0-