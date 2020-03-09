Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 11

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушения отеля в Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь (Китай) возросло до 11, передает агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 10 жертвах.

Как отмечает агентство, были найдены и спасены 50 заблокированных под завалами людей. По обновленным данным, в результате обрушения, которое произошло вечером 7 марта, под обломками оказался 71 человек. Поиск пострадавших продолжается.

В гостинице "Синьцзя" был создан карантинный пункт для временного размещения людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Причины обрушения устанавливаются.-0-