Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 36

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушения 1 ноября строившегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе увеличилось до 36, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"На данный момент 36 человек извлечены из-под завалов, есть также девять выживших", - сказал AFP представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Накануне губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу заявил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и приказал провести расследование.-0-