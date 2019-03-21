Число погибших при обрушении здания в Индии возросло до 10 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении здания в округе Дхарвад индийского штата Карнатака возросло до 10 человек, сообщает индийская газета
Ранее сообщалось о двух погибших.
Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 55 человек.
Спасательная операция на месте трагедии продолжается третий день. Предполагается, что под обломками могут находиться от 12 до 15 человек, поскольку из-под завалов слышны голоса.
Уже установлено, что четырехэтажное здание, обрушившееся в Карнатаке во вторник 19 марта, принадлежало родственнику одного из бывших высокопоставленных чиновников Индии. Ведется расследование произошедшего. Точная причина обрушения до сих пор не установлена, однако ранее сообщалось, что на третьем этаже здания велись строительные работы. Известно, что на нижних этажах располагались примерно 60 магазинов.-0-
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