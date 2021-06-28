Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 10 человек

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания во Флориде выросло до 10, судьба 151 человека остается неизвестной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы округа Майами-Дейд Даниэллы-Ливайн Кавы.

"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", - рассказала Даниэлла-Ливайн Кава.

Двенадцатиэтажное жилое здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. Причины произошедшего пока не определены. Расследование планируют провести после завершения спасательной операции. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава при этом отметила, что, по всей видимости, имели место "проблемы со структурными элементами" конструкции здания.-0-