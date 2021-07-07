Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 46

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела еще 10 погибших при обрушении здания в округе Майами-Дейд штата Флорида. Общее количество жертв достигло 46 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на участника спасательных работ.

Судьба 99 человек остается неизвестной.

Двенадцатиэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под обломков здания удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Работы ведутся в тяжелых погодных условиях из-за тропического шторма. Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 32 м/с. Ранее сообщалось, что шторм может привести к обрушению крайне нестабильной уцелевшей части дома на зону работы спасателей.

Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате. Соответствующее распоряжение главы государства предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны. До этого режим ЧС ввел губернатор штата Рон Десантис.

Причины произошедшего еще не определены, после завершения спасательной операции проведут расследование. Предполагаются "проблемы со структурными элементами" конструкции здания.-0-