8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде выросло до 60, сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву.

"Мы извлекли из-под обломков тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 60", - сказала Даниэлла Ливайн Кава. Она также добавила, что судьба 80 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию. Теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.-0-