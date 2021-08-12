Число погибших при оползне на севере Индии выросло до 13

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв оползня, произошедшего 11 августа в северном индийском штате Химачал-Прадеш, выросло до 13 человек. Об этом написал сегодня директор местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Судеш Кумар Мохта на станице ведомства в Twitter, сообщает ТАСС."Еще три тела были обнаружены на месте оползня в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш, где рано утром в четверг возобновилась поисково-спасательная операция, в результате чего число погибших увеличилось до 13", - сообщил чиновник.Ранее в среду телеканал NDTV сообщал об 11 погибших и 30 пропавших без вести.Оползень произошел днем 11 августа в районе Киннаур в Химачал-Прадеше, под завалом оказались несколько автомобилей, автобус и грузовик. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь местным властям.-0-